7 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) продолжатся всероссийские соревнования по скалолазанию. 6+

В Тюмени в 10 часов 30 минут на лыжной базе спортивной школы № 2 (ул. Барнаульская, 17/2) начнется Кубок главы города по лыжным гонкам среди школьников, приуроченный к Международному женскому дню. 0+

В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) откроется ярмарка IGOLKAmarket. 0+

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работы фотовыставки "Когда цветет душа". 0+

В Тюмени в 13 часов в спортивной школе № 1 (ул. Ватутина, 1) начнется торжественное открытие чемпионата и первенства города по спортивной гимнастике. 6+

В Тюмени в 14 часов в 7 корпусе ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18) начнется презентация комнаты матери и ребенка. 0+

В Тюмени в 18 часов в детской школе искусств "Гармония" (Заречный проезд, 4а) начнется весенний концерт. 6+

В Тюмени в 18 часов в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется праздничная программа "Весенний переполох". 6+

В Тюмени в 19 часов в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) начнется концерт "Живите сердцем". 6+

В Тюмени в 19 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник"(ул. Малышева, 26) начнется праздничная программа "Весенние мотивы". 6+

В Тюменском районе в 10 часов 30 минут в центре физкультурно-спортивной работы "Олимпия" Тюменского района (с. Мальково) стартует чемпионат Тюменской области по мини-лапте. 6+

Интересное в этот день:

1757 — в Петербурге учреждена первая в Российской империи акционерная компания — "Российская в Константинополе…".

1876 — Александр Белл запатентовал телефон.

1891 — установлены дипломатические отношения между Россией и Великим Герцогством Люксембург.

1912 — добравшись из Антарктиды в австралийский Хобарт, норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил о покорении Южного полюса.

1957 — первый полёт пассажирского турбовинтового самолёта Ан-10.

1960 — в СССР сформирована первая группа космонавтов из двадцати военных летчиков.

1997 — на свет появилась клонированная овца Долли.

2007 — при посадке в Джокьякарте (Индонезия) выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, развалился и загорелся самолёт Boeing 737-497. Погиб 21 человек.

2014 — открытие XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, Россия.