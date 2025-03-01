Губернатор Тюменской области поздравил Героя России с 85-летием
Губернатор Тюменской области Александр Моор поучаствовал в торжественном мероприятии в честь дня рождения Героя России – Владимира Шарпатова. 21 марта он отметит 85-летний юбилей.
"Герой известен подвигом в Кандагаре, когда не просто смог вырваться из афганского плена спустя год заточения, но и захватить охраняемый самолет. Совершить такой подвиг мог только решительный, смелый и патриотичный человек. Владимир Шарпатов – один из двух героев России, живущих на территории нашего региона. А стало быть, Год защитника Отечества и Год героев Тюменской области – это про него", - написал в своих социальных сетях глава региона.
Александр Моор пожелал Герою России крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни и благополучия.