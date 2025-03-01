Профессор Зубаревич: Тюмень всегда была территорий здравого смысла

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень всегда была территорий здравого смысла. За что я ее и уважаю. Придерживайтесь и далее такой же тактики.

Об этом сказала профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор географических наук и преподаватель РАНХиГС Наталья Зубаревич, отвечая на вопрос заместителя губернатора Андрея Пантелеева о выборе стратегии развития экономики региона на ближайшую перспективу.

"Главное – резких шагов не делайте. Планы партии и народа читайте с легким прищуром. Потому что там столько "хотелок", которые реализовать невозможно. У вас есть здравый смысл, он вам поможет. Тюмень всегда была территорий здравого смысла. За что я ее и уважаю", - подчеркнула она.

Предложение Пантелеева по созданию каких-то новых территорий внутри региона, наподобие Доброграда, Сириуса и так далее, спикер отмела сразу же.

"Все рвения начальства – создать что-то удивительное, на моей памяти, были еще с советских времен. Ни в чем себе не отказывайте, будет так, как будет, а не так как вы хотите. Ни о каких экспериментальных городах сейчас и речи идти не может. Нужно сохранить то, что есть", - уверена профессор Зубаревич.

Ключевые приоритеты развития региональной экономики – сельское хозяйство, переработка, развитие агломерации, тесная коммуникация с компаниями-гигантами.

"Село нужно поддерживать, но большую ставку не делать. У вас посыпалось животноводство в 2024 году, спрос растет, ограничений по сбыту нет. Пощупайте, что не так в ваших сельхозкомплексах. Тюмень очень быстро растет, расползается по территории. Прикиньте разумные границы города и внутреннее его устройство. Я не урбанист, но посоветуйтесь с людьми: как эффективней использовать пространство, чтобы сократить издержки. Для этого нужна концепция города, который вы хотите видеть. По уму развить город – самая правильная история. Любить СИБУР, но у вас это взаимно, надеюсь. Льготы вы им дали, и это правильная история", - считает эксперт.

Также Наталья Зубаревич предложила властям продолжать развивать туристический потенциал Тобольска и Ялуторовска. И сфокусироваться на ИЖС.

Исходя из анализа строительства жилья в Тюменской области по итогам 2024 г., продажи квартир в многоквартирном фонде просели, причины всем известны – отмена льготной ипотеки, высокая ключевая ставка, снижение потребительского спроса. Тренд на индивидуальное жилье будет продолжаться.

В целом, по данным Росстата, на которые и опиралась спикер, Тюменская область остается богатым регионом. И здесь, прежде всего, заслуга автономных округов, обращает внимание Наталья Зубаревич.

"Основная проблема для каждого региона – это дефицит рабочей силы. И это обусловлено возрастной структурой населения. Проблема сохранится до конца 20-х годов. Некоторое смягчение можно ожидать после завершения СВО, но неясно, какие сектора получат эту дополнительную рабочую силу", - сказала экономист-географ.

В сравнении со среднероссийскими показателями в Тюменской области сохраняется положительная динамика в обрабатывающей промышленности, количестве малого и среднего предпринимательства, самозанятых. Профессор отметила высокую социальную политику региона.

Тюменцы демонстрируют неплохую потребительскую активность, особенно в общепите. По уровню заработных плат регион остается в десятке лидеров.

Профессор МГУ стала приглашенным спикером форума "Цифровой рубль", который впервые прошел в Тюмени 18 марта. По мнению организаторов, в частности, президента ТПП Тюменской области Ольги Езикеевой, это мероприятие важно для тех, кто готов учиться, кто не пытается домысливать, а принимает новое, как должное.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Сегодня все спикеры очень чётко и доступно это объяснили, что цифровой рубль - это не устрашающая какая-то история. И мне понравилось выражение Центробанка: мы вас и так всех видим. Просто это будет лучше, дешевле, быстрее. И мы, конечно, ожидаем, что это будут расчёты между странами через цифровые валюты. Это наше большое ожидание. Надеемся, что в следующем году это осуществится", - прокомментировала Ольга Езикеева.

Всего около 200 человек приняли участие в форуме. Он пройдет и в 2026 г.

Анжела Лебедева