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Профессор Зубаревич: Тюмень всегда была территорий здравого смысла

Экономика, 20:19 18 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень всегда была территорий здравого смысла. За что я ее и уважаю. Придерживайтесь и далее такой же тактики.

Об этом сказала профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор географических наук и преподаватель РАНХиГС Наталья Зубаревич, отвечая на вопрос заместителя губернатора Андрея Пантелеева о выборе стратегии развития экономики региона на ближайшую перспективу.

"Главное – резких шагов не делайте. Планы партии и народа читайте с легким прищуром. Потому что там столько "хотелок", которые реализовать невозможно. У вас есть здравый смысл, он вам поможет. Тюмень всегда была территорий здравого смысла. За что я ее и уважаю", - подчеркнула она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Предложение Пантелеева по созданию каких-то новых территорий внутри региона, наподобие Доброграда, Сириуса и так далее, спикер отмела сразу же.

"Все рвения начальства – создать что-то удивительное, на моей памяти, были еще с советских времен. Ни в чем себе не отказывайте, будет так, как будет, а не так как вы хотите. Ни о каких экспериментальных городах сейчас и речи идти не может. Нужно сохранить то, что есть", - уверена профессор Зубаревич.

Ключевые приоритеты развития региональной экономики – сельское хозяйство, переработка, развитие агломерации, тесная коммуникация с компаниями-гигантами.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Село нужно поддерживать, но большую ставку не делать. У вас посыпалось животноводство в 2024 году, спрос растет, ограничений по сбыту нет. Пощупайте, что не так в ваших сельхозкомплексах. Тюмень очень быстро растет, расползается по территории. Прикиньте разумные границы города и внутреннее его устройство. Я не урбанист, но посоветуйтесь с людьми: как эффективней использовать пространство, чтобы сократить издержки. Для этого нужна концепция города, который вы хотите видеть. По уму развить город – самая правильная история. Любить СИБУР, но у вас это взаимно, надеюсь. Льготы вы им дали, и это правильная история", - считает эксперт.

Также Наталья Зубаревич предложила властям продолжать развивать туристический потенциал Тобольска и Ялуторовска. И сфокусироваться на ИЖС.

Исходя из анализа строительства жилья в Тюменской области по итогам 2024 г., продажи квартир в многоквартирном фонде просели, причины всем известны – отмена льготной ипотеки, высокая ключевая ставка, снижение потребительского спроса. Тренд на индивидуальное жилье будет продолжаться.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

В целом, по данным Росстата, на которые и опиралась спикер, Тюменская область остается богатым регионом. И здесь, прежде всего, заслуга автономных округов, обращает внимание Наталья Зубаревич.

"Основная проблема для каждого региона – это дефицит рабочей силы. И это обусловлено возрастной структурой населения. Проблема сохранится до конца 20-х годов. Некоторое смягчение можно ожидать после завершения СВО, но неясно, какие сектора получат эту дополнительную рабочую силу", - сказала экономист-географ.

В сравнении со среднероссийскими показателями в Тюменской области сохраняется положительная динамика в обрабатывающей промышленности, количестве малого и среднего предпринимательства, самозанятых. Профессор отметила высокую социальную политику региона.

Тюменцы демонстрируют неплохую потребительскую активность, особенно в общепите. По уровню заработных плат регион остается в десятке лидеров.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Профессор МГУ стала приглашенным спикером форума "Цифровой рубль", который впервые прошел в Тюмени 18 марта. По мнению организаторов, в частности, президента ТПП Тюменской области Ольги Езикеевой, это мероприятие важно для тех, кто готов учиться, кто не пытается домысливать, а принимает новое, как должное.

ИА "Тюменская линия"

"Сегодня все спикеры очень чётко и доступно это объяснили, что цифровой рубль - это не устрашающая какая-то история. И мне понравилось выражение Центробанка: мы вас и так всех видим. Просто это будет лучше, дешевле, быстрее. И мы, конечно, ожидаем, что это будут расчёты между странами через цифровые валюты. Это наше большое ожидание. Надеемся, что в следующем году это осуществится", - прокомментировала Ольга Езикеева.

Всего около 200 человек приняли участие в форуме. Он пройдет и в 2026 г.

Анжела Лебедева

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# МГУ , Наталья Зубаревич , ТПП Тюменской области , форум , экономика

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