Тюменцы смогут открыть цифровой кошелек в мобильном приложении банков-партнеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области смогут открыть кошелек с цифровыми рублями на платформе Банка России в мобильном приложении банков, которые участвуют в пилотной программе тестирования цифрового рубля. На сегодняшний день в пилоте участвуют около 9 тыс. россиян, 15 банков и около 1,2 тыс. компаний. Планируется подключить еще 25 банков.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

"Сегодня мы отрабатываем простые операции. Это открытие или закрытие счета, переводы, покупки по QR-коду", - сказала Елена Никитина.

Безналичные рубли можно будет обменять на цифровые в соотношении один к одному через привычное мобильное приложение банка. Наличные необходимо будет положить на счет через банкомат или кассу банка, а потом обменять на цифровые, пополнив цифровой кошелек.

"Переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Мы не планируем устанавливать ограничения по сумме переводов цифровых рублей в сутки. Со своего банковского счета можно будет перевести на свой цифровой кошелек не больше 300 тысяч рублей в месяц", - отметила спикер.

Дополнительно гражданин сможет получать переводы цифровых рублей от других людей, при этом без ограничений на траты или переводы.

"Цифровые рубли выпускаются именно в дополнение к наличным и безналичным средствам. Выбор – открывать счет цифрового рубля, пользоваться ими или нет – только за человеком. Автоматически такой счет открываться не будет, и за человека его открыть невозможно", - добавила Елена Никитина.

Напомним, цифровой рубль – форма национальной валюты, которая будет выпускаться наряду с наличными и безналичными деньгами. Эта валюта отличается от безналичных денег тем, что она будет храниться только на специальной платформе Центрального Банка РФ в виртуальной форме уникального цифрового кода.

Добавим, в Тюмени 18 марта в музейном комплексе им. Словцова прошел форум "Цифровой рубль", в котором приняли участие бизнес-сообщества и представители органов исполнительной и законодательной власти. Приглашенным гостем на форуме стала доктор географических наук, экономист, профессор РАНХиГС Наталья Зубаревич. Она выступила с обзором итогов российской экономики 2024 года и прогнозами на 2025 год.

Юлия Божок