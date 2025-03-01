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В Тюменской области отремонтируют 245 систем электроснабжения в многоквартирных домах

Экономика, 12:13 18 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

245 систем электроснабжения отремонтируют в многоквартирных домах Тюменской области в 2025 году. Там, где люди для приготовления пищи используют газ, планируют проложить дополнительные усиленные кабельные линии для подключения электроплит. Так у жильцов появится выбор в пользу более безопасного способа готовки.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области пояснили, что отказаться от дальнейшего пользования системой газоснабжения и убрать ее, собственники могут решением общего собрания. В рамках программы капитального ремонта меняют только общее имущество дома. При этом переход на электроплиту и её покупка - остаётся правом владельца жилья.

"В Тюменской области постепенно планируем уходить от внутридомового газоснабжения для целей приготовления пищи. В ходе капитального ремонта мы усиливаем электропроводку внутри дома, обеспечиваем технологическое присоединение по увеличенной электрической мощности всего дома в целом к внешним сетям электроснабжения. Таким образом, значительно повышается безопасность проживания в доме. Мы включаем в эту работу не только дома, где использовался сетевой газ, но и баллонный. Правительство области приняло решение, что по таким домам мы тоже будем усиливать электропроводку", - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Он пояснил, что принимать решение помогает комплексное обследование. Его проводят после того, как систему газоснабжения дома включают в план капитального ремонта.

Отметим, в Тюменской области принимают меры, чтобы вовлечь в выполнение работ по капитальному ремонту большее количество квалифицированных подрядных организаций. Изменились условия авансирования и оплаты за выполненные работы.

Оксана Корнеенкова

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# газоснабжение , капитальный ремонт , Павел Перевалов

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