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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск отграничено движение из-за смертельного ДТП

Происшествия, 10:12 07 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием трех автомобилей произошла на 107 км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе утром 7 марта.

По данным региональной Госавтоинспекции, иномарка "Тойота Авенсис " въехала в заднюю часть попутного автобуса, после этого автомобиль отбросило на стоящий большегруз с полуприцепом. В "Тойоте" ехала семья из Тобольска. 44-летняя пассажирка погибла , ее 10-летний сын с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Водитель "Тойоты" не пострадал, в автобусе пассажиров не было.

Движение в сторону Тюмени организовано по одной полосе.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства аварии выясняют специалисты.

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# авария , ДТП , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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