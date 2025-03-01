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Тюменские школьники могут попробовать свои силы в выявлении преступников

Общество, 08:14 10 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Академический уикенд "Слово криминалиста: следы на асфальте" пройдет в Институте государства и права ТюмГУ 15 марта. К участию приглашают школьников 8-11 классов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ребята пообщаются со следователем-криминалистом СУ СК РФ по Тюменской области и адвокатом Западно-Сибирской коллегии адвокатов региона. Также будет организована интеллектуальная командная игра "Кримквиз", которая включает в себя разнообразные вопросы об уголовном праве и криминалистике. В рамках мероприятия "Кримфокусы" школьники попробуют свои силы в выявлении оставляемых преступниками следов.

Предварительная регистрация — по ссылке. Можно участвовать онлайн. Для этого нужно подключиться через Яндекс.Телемост. Начало в 14 часов.

По итогу можно заработать бонусы, которые обменяют, в том числе, на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления.

Напомним, профориентационный проект позволяет понять особенности юридической профессии в современном мире, а также познакомиться со студентами, преподавателями и выпускниками, достигшими высоких профессиональных успехов.

Добавим, познакомиться с институтами, школами и другими подразделениями Тюменского госуниверситета абитуриенты и их родители смогут 6 апреля. Общеуниверситетский день открытых дверей пройдет в новом корпусе по ул. Республики, 9. Событие начнется в 12 часов.

Возрастное ограничение: 12+

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# ТюмГУ , школьники

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