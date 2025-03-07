Материнский капитал остается самой востребованной мерой поддержки у тюменок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одной из самых востребованных федеральных мер поддержки семей в России остается материнский капитал. В преддверии Международного женского дня управляющий отделением Социального фонда по Тюменской области Виталий Левенков рассказал о том, как совершенствуется помощь семьям региона, в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

- На какое подспорье могут рассчитывать родители региона после индексации материнского капитала 1 февраля 2025 года?

Материнский семейный капитал – значимая мера поддержки, которую предоставляет отделение СФР по Тюменской области. За весь период реализации программы сертификат получили 180 тыс. семей региона. В этом году размер материнского капитала был проиндексирован на 9,5 % для всех семей, которые пока не использовали сертификат или воспользовались им частично.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет 690 тыс. 266 руб. 95 коп. для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если ранее право на материнский капитал у этих семей не возникало. Для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года это 690 тыс. 266 руб. 95 коп. И 912 тыс. 162 руб. 9 коп. — для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было.

- Материнский капитал можно использовать не всей суммой, а частично. Остаток тоже был проиндексирован?

Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, остаток суммы обязательно индексируется. Увидеть информацию об актуальной сумме владелец сертификата может в выписке об остатке и расходовании материнского капитала, заказав ее на портале госуслуг.

Предусмотрена возможность формировать два вида выписки. Первую – об остатке маткапитала для предоставления в банк и другие организации. Вторую, расширенную, которая содержит подробную информацию о маткапитале: остатке средств, размере ежегодной индексации остатка, размере доплаты при рождении следующего ребенка и историю трат.

Электронный документ в режиме онлайн появится в личном кабинете владельца сертификата. На текущий момент выписка формируется уже с учетом проведенной в 2025 году индексации. Получить аналогичную выписку можно в клиентской службе отделения СФР по Тюменской области либо в МФЦ.

- Напомните, нужно ли обращаться и подавать заявление для получения сертификата на материнский капитал?

Данную услугу отделение Соцфонда по Тюменской области уже пять лет оказывает проактивно. Сертификат на материнский капитал оформляется после поступления сведений о рождении ребенка из органов ЗАГС и направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. В 2024 году сертификат на маткапитал был оформлен 9 тыс. тюменских семьей.

После его получения семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь в офисы отделения СФР по Тюменской области, а подав заявление на портале госуслуг.

- На какие цели можно направить полученные средства?

Возможности использования материнского капитала постоянно расширяются. На текущий момент таких направлений уже шесть. Маткапитал можно направить на приобретение или строительство жилья, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью, формирование накопительной пенсии родителей. А также на совсем новое направление, которое стартовало в сентябре 2024 года — единовременную выплату остатка маткапитала меньше 10 тыс. рублей.

В настоящее время в Тюменской области 2 тыс. 173 семьи уже получили остаток маткапитала в виде единовременной выплаты.

Для распоряжения средствами материнского капитала необходимо подать заявление. Самый удобный способ – это портал госуслуг. Там проще всего отследить всю историю своего заявления: когда поступило, когда рассмотрено, назначена ли выплата. Также обратиться можно в любую клиентскую службу регионального отделения СФР или МФЦ.

Заявления о распоряжении рассматривается в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более пяти.

- Есть ли рекомендации, на что стоит обратить внимание при заполнении заявления?

Именно на заполнение реквизитов счета. Главное, чтобы счет принадлежал владельцу сертификата, а не супругу или родственнику. Необходимо правильно указать расчетный счет. Имеется в виду не коррсчет и не номер карты. Также стоит обратить внимание на соответствие фамилии в паспорте и реквизитах счета. Бывают такие ситуации, когда мама сменила фамилию, везде изменила свои данные, а карта в банке осталась на старую фамилию. В таких ситуациях при зачислении денежных средств нам придет возврат. Необходимо, чтобы фамилия в паспорте и в банковском счете совпадали.

- Улучшение жилищных условий является одним из наиболее востребованных направлений для использования материнского капитала. Расскажите об изменениях, которые действуют с текущего года.

Это действительно самое популярное направление. Только в прошлом году порядка 9 тыс. семей в Тюменской области воспользовались сертификатами на указанные цели. Из них 1 тыс. 719 семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. Ещё 7 тыс. 286 семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 4,6 млрд руб.

В рамках данного направления материнский капитал может быть направлен на приобретение жилого помещения, строительство или реконструкцию дома, компенсацию затрат за построенный или реконструированный дом, уплату цены по договору участия в долевом строительстве. А также на вступительный или паевый взнос в жилищный, жилищно-строительный, жилищный накопительный кооператив.

С этого года владельцы сертификатов могут использовать средства материнского капитала на приобретение жилья (дома, его части или дома блокированной застройки) только при наличии заключения, подтверждающего, что объект недвижимости признан пригодным для проживания и соответствует установленным требованиям. Новый порядок направлен на предотвращение использования господдержки для приобретения жилья, которое не соответствует условиям для комфортного проживания.

Такой документ выдают межведомственные комиссии, в состав которых входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств. Положительное заключение по приобретаемой с использованием материнского капитала недвижимости можно получить в районной администрации. Далее владелец сертификата обращается с оформленным заключением комиссии в отделение СФР по Тюменской области и подает заявление о распоряжении средствами.

- В заключение напомним тем, у кого скоро родится новый член семьи, где можно узнать о положенных выплатах и других деталях.

Вся информация о положенных мерах социальной поддержки по линии Социального фонда размещена на официальном сайте СФР.

Также действует телефон единого контакт центра 8-800-1-00000-1. Он работает без перерыва на обед с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8 до 16 часов.