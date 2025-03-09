В селе Викулово Тюменского района горела хозпостройка
Хозпостройка горела в селе Викулово Тюменского района 8 марта. Пожар произошел на ул. Гагарина, сообщает МЧС России по Тюменской области.
Огонь перекинулся на соседние строения. Общая площадь пожара составила 286 кв.м. Пострадавших нет. Причина - короткое замыкание электропроводки.
Также 8 марта тюменское огнеборцы ликвидировали пожар на улице Механической. Площадь составила 20 кв. м. Травму получил один человек. Причина - аварийный режим работы электрооборудования.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 10 техногенных пожаров, на ликвидацию последствий ДТП подразделения МЧС привлекались восемь раз.