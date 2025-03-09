  • 9 марта 20259.03.2025воскресенье
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер западный

В селе Викулово Тюменского района горела хозпостройка

Происшествия, 12:09 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хозпостройка горела в селе Викулово Тюменского района 8 марта. Пожар произошел на ул. Гагарина, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Огонь перекинулся на соседние строения. Общая площадь пожара составила 286 кв.м. Пострадавших нет. Причина - короткое замыкание электропроводки.

Также 8 марта тюменское огнеборцы ликвидировали пожар на улице Механической. Площадь составила 20 кв. м. Травму получил один человек. Причина - аварийный режим работы электрооборудования.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 10 техногенных пожаров, на ликвидацию последствий ДТП подразделения МЧС привлекались восемь раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 09.03.2025В селе Викулово Тюменского района горела хозпостройка
11:12 09.03.2025В Тюмени пьяный водитель въехал в бетонное ограждение
23:31 08.03.2025На пожаре в лифте в Тюмени пострадал один человек
16:58 08.03.2025Неизвестный в Тюмени вынес из кафе сушилку для рук

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора