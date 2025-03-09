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Тюменцы заводят дома палочников, муравьев и других насекомых

Общество, 14:48 09 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День домашних насекомых отмечается 9 марта. Наиболее популярны у жителей сейчас палочники и листовидки, рассказал эксперт рынка зоотоваров Дмитрий Корнилов.

"Также интересны людям мадагаскарские тараканы — это крупные и безобидные создания, которые шипят, но не представляют опасности. Муравьиные фермы тоже пользуются спросом. Очень интересно наблюдать, как эти крошечные создания строят тоннели. Кроме того, любители экзотики могут завести богомолов, экзотических жуков и даже шелкопрядов, которые производят настоящий шёлк", - поделился с tmn.aif.ru Дмитрий Корнилов.

Перед тем, как завести такого необычного питомца, важно учесть несколько факторов. Многие насекомые имеют короткий срок жизни, например, богомолы радуют своих владельцев всего несколько месяцев. Некоторые виды требуют специального ухода, включая поддержание определённой влажности, температуры и живой корм. Кроме этого, если тараканов можно спокойно держать в руках, то некоторые жуки или пауки могут быть менее дружелюбными.

Преимущества таких питомцев в том, что они не требуют много места, не вызывают аллергии, не нуждаются в выгуливании и не требуют частого кормления. При этом стоит помнить, что необходимо следить за условиями содержания, чтобы насекомые не погибли из-за неправильного ухода.

Цена на экзотических насекомых варьируется в зависимости от их редкости и скорости размножения. Например, тараканы и жуки могут стоить всего пару сотен рублей, в то время как экзотические пауки, богомолы или матки муравьев могут обойтись в десятки тысяч.

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