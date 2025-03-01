Тюменские ученые запатентовали спецоборудование для лечения переломов

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Первый патент на промышленный образец стержня аппарата внешней фиксации для остеосинтеза получили специалисты Тюменского медуниверситета. Разработка обеспечивает хорошую фиксацию в кости, что важно при лечении пациентов с переломами на фоне остеопороза, сообщает пресс-служба вуза.

"Запатентованный стержень имеет технические характеристики, соответствующие современным тенденциям. Ключевым преимуществом является использование авторского синтетического биоактивного покрытия. Оно представляет собой кальций-фосфатный минеральный комплекс, дополненный биогенными элементами, нанесенный на титановый стержень, что повышает сродство с костной тканью. Биоактивное покрытие снижает рассасывание в периимплантационной зоне, обеспечивая стабильность установленного стрежня в послеоперационном периоде", - сказал соавтор патента, директор Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины ТМУ Александр Марков.

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Сейчас на российском рынке отсутствуют металлоконструкции с биоактивными покрытиями для остеосинтеза. Научные исследования, посвященные разработке подобного комплекса и способа нанесения на него биопокрытия ведутся в вузе более 15 лет. Запатентованный стержень стал результатом трехлетней работы совместно со специалистами завода Российского научного центра "Восстановительная травматология стали и ортопедия" имени академика Г.А. Елизарова (Курган) и ООО НПИО "Мультимедлаб" (Тюмень).