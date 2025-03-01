Почти каждое второе ДТП в Тюменской области происходит из-за несоответствия скорости дорожным условиям

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Практически каждая вторая авария в Тюменской области происходит из-за несоответствия скорости конкретным условиям на дороге. В этом году тенденция совершения ДТП из-за ошибок в выборе скорости сохраняется, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В этом году в Тюменской области произошло 131 ДТП из-за ошибок водителей в выборе скорости на дорогах. Десять человек погибли, 179 ранены. При этом камерами фиксации нарушений ПДД уже выявлены более 100 тысяч фактов превышения скоростного режима

"Сотрудники Госавтоинспекции постоянно анализируют причины дорожной аварийности и влияние на нее надзора за движением, – сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, – В этом году больше камер на федеральных автодорогах фиксируют превышение водителями скорости. Мы видим, что стало больше водителей, значительно превышающих установленную скорость: более семи тысяч водителей превысили скорость в пути более чем на 40 км/час, половина из них совершили это нарушение повторно", – отметил он.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, особенно весной, в период неустойчивой погоды. Важно учитывать опыт вождения, самочувствие в конкретный момент, интенсивность движения на автодороге.