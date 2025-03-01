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Похолодание до минус 30 градусов, мокрый снег, гололед ожидаются в Тюменской области

Общество, 17:49 10 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Похолодание до минус 30 градусов, мокрый снег, гололед ожидаются в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

11 марта — ночью и утром местами изморозь. Температура ночью -18..-23 градусов, в Уватском районе -25..-30 градусов, днем -5..-10 градусов, местами -10, -15 градусов.

12 марта — без существенных осадков. Ночью -20..-25 градусов, в западных районах -13..-18 градусов, днем +2..-3 градусов.

13 марта — небольшие осадки, в Уватском районе ожидается снег, мокрый снег, дождь, местами гололедные явления. Температура ночью -0..-5 градусов, местами -5..-10 градусов, днем +0..+5 градусов, на дорогах гололедица.

На федеральных трассах Тюменской области ведется круглосуточное дежурство дорожной техники и патрулирование автодорог. Подрядные организации "Уралуправтодора" проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда.

Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефону: 8-800-200-63-06 или 112.

Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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# дороги , похолодание

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