Похолодание до минус 30 градусов, мокрый снег, гололед ожидаются в Тюменской области
Похолодание до минус 30 градусов, мокрый снег, гололед ожидаются в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
11 марта — ночью и утром местами изморозь. Температура ночью -18..-23 градусов, в Уватском районе -25..-30 градусов, днем -5..-10 градусов, местами -10, -15 градусов.
12 марта — без существенных осадков. Ночью -20..-25 градусов, в западных районах -13..-18 градусов, днем +2..-3 градусов.
13 марта — небольшие осадки, в Уватском районе ожидается снег, мокрый снег, дождь, местами гололедные явления. Температура ночью -0..-5 градусов, местами -5..-10 градусов, днем +0..+5 градусов, на дорогах гололедица.
На федеральных трассах Тюменской области ведется круглосуточное дежурство дорожной техники и патрулирование автодорог. Подрядные организации "Уралуправтодора" проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда.
Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефону: 8-800-200-63-06 или 112.
Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим.