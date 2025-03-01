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Мошенники похитили у жителей Тюменской области более 50 миллионов рублей

Общество, 21:02 10 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

53 млн рублей превысила общая сумма денежных денег, похищенных у жителей Тюменской области телефонными и интернет-мошенниками за минувшую неделю. От рук злоумышленников пострадал 97 человек, сообщает прокуратура региона.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 22 млн рублей. Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон, представился сотрудником Росфинмониторинга. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита он похитил 22 млн рублей у пенсионера, проживающего в областном центре. В течении месяца пожилой мужчина по указанию мошенников переводил деньги на различные банковские счета.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.

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# мошеничество , прокуратура Тюменской области

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