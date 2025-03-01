Тюменцев бесплатно обследуют на глаукому 15 марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция по ранней бесплатной диагностике глаукомы от Областного офтальмологического диспансера пройдет на нескольких площадках Тюмени 15 марта. Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня борьбы с этим заболеванием, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Специальные зоны для проверки будут организованы в городских поликлиниках: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, Многопрофильном консультативно-диагностическом центре, во взрослой поликлинике ОКБ № 2. В часы работы учреждений медики проведут измерение внутриглазного давления методом бесконтактной тонометрии. В ТРЦ "Кристалл" медицинские сестры офтальмологического диспансера проведут прием с 11 до 15 часов.

Пациентам, которые войдут в группу риска по глаукоме в результате диагностики, предложат запись на прием к врачу-офтальмологу. Участники акции также смогут задать вопросы специалистам по профилактике заболевания и получить рекомендации от тюменских медиков.