  • 11 марта 202511.03.2025вторник
  • USD88,3872
    EUR95,4443
  • В Тюмени -10..-12 С 1 м/с ветер юго-восточный

Тюменцев бесплатно обследуют на глаукому 15 марта

Общество, 20:47 11 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция по ранней бесплатной диагностике глаукомы от Областного офтальмологического диспансера пройдет на нескольких площадках Тюмени 15 марта. Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня борьбы с этим заболеванием, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Специальные зоны для проверки будут организованы в городских поликлиниках: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, Многопрофильном консультативно-диагностическом центре, во взрослой поликлинике ОКБ № 2. В часы работы учреждений медики проведут измерение внутриглазного давления методом бесконтактной тонометрии. В ТРЦ "Кристалл" медицинские сестры офтальмологического диспансера проведут прием с 11 до 15 часов.

Пациентам, которые войдут в группу риска по глаукоме в результате диагностики, предложат запись на прием к врачу-офтальмологу. Участники акции также смогут задать вопросы специалистам по профилактике заболевания и получить рекомендации от тюменских медиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# акции , больницы , глаукома , диагностика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 11.03.2025Тюменцев бесплатно обследуют на глаукому 15 марта
20:12 11.03.2025Миллионы сеянцев для лесовосстановления выращивают в Тюменской области
19:45 11.03.2025Гастрофестиваль "Сибирский баурсак" стал официальным брендом Тобольского района
19:26 11.03.2025В Тюмени отремонтируют площадь Памяти

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора