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Электросамокатчиков могут приравнять к водителям автомобилей

Общество, 11:30 12 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые требования для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) анонсировало Министерство транспорта РФ в качестве поправок к правилам дорожного движения. Их могут приравнять к водителям транспортных средств.

В связи с этим они будут обязаны проходить тест на состояние опьянения, останавливаться по требованию сотрудников ГАИ. Электросамокатчикам запретят сигналить пешеходам с требованием уступить дорогу.

Внимание к поведению пользователей СИМ приковано не первый год. Определение СИМ и обязанности пользователей электросамокатов вписаны в ПДД в 2023 г. Новые поправки Минтранс внес осенью 2024 г. Новая порция изменений появится в ближайшие дни на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Регионы разработали свои меры воздействия на любителей электосамокатов. Так, в Тюменской области операторы кикшеринга (система краткосрочной аренды электросамокатов) ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение правил дорожного движения и иных правил сервиса с мая 2024 г. Также операторы наносят знаки парковки для СИМ.

Первое уголовное дело в отношении пользователя электросамоката рассмотрел Калининский районный суд Тюмени в августе 2024 г. 31-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Он получил 20 часов обязательных работ, лишен права управлять транспортными средствами на 1 год 8 месяцев, его электросамокат конфискован в доход государства.

Всего в 2024 г. в Тюменской области произошло 192 ДТП с участием СИМ, в них погибли два человека, 202 получили ранения. 191 авария произошла по вине водителей СИМ.

Анжела Лебедева

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# Госавтоинспекция , Минтранс РФ , ПДД , электросамокат , электросамокаты

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