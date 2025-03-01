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Спасатели тобольского отряда ТОСЭР приняли участие в ликвидации последствий ЧС

Происшествия, 20:35 12 марта 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда ТОСЭР приняли участие в ликвидации последствий ЧС, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жилой частный дом на ул. Октябрьской в Тобольске полностью разрушен. Принято решение произвести оперативный сбор спасателей всего Тобольского поисково-спасательного отряда.

"В настоящее время спасатели ГКУ ТО “ТОСЭР” осуществляют оповещение населения близ стоящих поврежденных домов. При необходимости производят эвакуацию жителей", – сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.

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# спасатели , Тобольск , ТОСЭР

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