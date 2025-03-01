Спасатели тобольского отряда ТОСЭР приняли участие в ликвидации последствий ЧС
Спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда ТОСЭР приняли участие в ликвидации последствий ЧС, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Жилой частный дом на ул. Октябрьской в Тобольске полностью разрушен. Принято решение произвести оперативный сбор спасателей всего Тобольского поисково-спасательного отряда.
"В настоящее время спасатели ГКУ ТО “ТОСЭР” осуществляют оповещение населения близ стоящих поврежденных домов. При необходимости производят эвакуацию жителей", – сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.