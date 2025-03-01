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Для выяснения обстоятельств ЧП в Тобольске создали комиссию КЧС

Происшествия, 21:35 12 марта 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Для выяснения обстоятельств ЧП в Тобольске создана комиссия КЧС, возбуждено уголовное дело. Состоялось оперативное собрание с жителями ближайших домов, пришли около 70 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

Напомним, вечером 12 марта в Рощинском переулке, 33, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси. За ним последовал пожар. Разрушен частный жилой дом. Двое пострадавших получили необходимую помощь.

“Сейчас первоочередная задача – восстановление теплового контура соседнего многоквартирного дома, где выбило окна. В ближайшее время будут восстановлены стекла. Мы готовы предоставить временное жилье в гостинице/хостеле на срок до двух месяцев”, – написал Петр Вагин.

Сейчас ведутся работы по уборке территории от мусора и последствий пожаротушения. На месте работают сотрудники полиции для охраны общественного порядка.

После собрания перешли к индивидуальному консультированию жителей. Без внимания и помощи не оставят никого, заверил мэр.

Видео из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

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# Петр Вагин , Тобольск , хлопок

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