Из-за короткого замыкания в Тюмени загорелся частный дом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в частном доме ликвидировали по ул. Волочаевской в Тюмени 12 марта. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку на 5 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

На ул. Профсоюзной из-за неосторожного обращения с огнем загорелась квартира. Пострадал один человек. Помимо этого в с. Базариха Викуловского района из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

Всего 12 марта в Тюменской области зафиксировали 12 техногенных пожаров. Сотрудники МЧС три раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и семь раз помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.