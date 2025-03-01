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Из-за короткого замыкания в Тюмени загорелся частный дом

Происшествия, 12:58 13 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в частном доме ликвидировали по ул. Волочаевской в Тюмени 12 марта. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку на 5 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

На ул. Профсоюзной из-за неосторожного обращения с огнем загорелась квартира. Пострадал один человек. Помимо этого в с. Базариха Викуловского района из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

Всего 12 марта в Тюменской области зафиксировали 12 техногенных пожаров. Сотрудники МЧС три раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и семь раз помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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