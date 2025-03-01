12 тыс. жителей тюменских сел получили доступ к госуслугам в почтовых отделениях

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Более 12 тыс. сельских жителей Тюменской области теперь могут обновить и подтвердить учётную запись на портале Госуслуг. По итогам 2024 года услуга верификации аккаунта на портале стала доступна еще в 16 отделениях почты. Всего в регионе этим сервисом могут пользоваться клиенты 39 сельских почтовых офисов.

В УФПС Тюменской области пояснили, что для получения доступа к сервисам сайта Госуслуг достаточно обратиться к оператору почтового отделения, предъявить паспорт и СНИЛС. Он сверит документы с информацией в системе Госуслуг, уведомление о подтверждении поступит на телефон, указанный при регистрации.

"Учетная запись предоставляет полный доступ ко всем электронным услугам портала Госуслуг, в том числе для онлайн оформления "Пушкинской карты". Кроме того, зарегистрировавшись, легко подать документы для поступления в вузы онлайн", — пояснила директор регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.

Отметим, в 2024 году с помощью Почты России жители региона подтвердили, обновили или восстановили учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации 291 раз.