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Белорусская биатлонистка победила в суперспринте чемпионата России в Тюмени

Спорт, 13:53 13 марта 2025

t.me/av_moor

Участница сборной Беларуси Анна Сола стала победителем суперспринта на чемпионате России по биатлону в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 13 марта.

По информации Союза биатлонистов России, второе место у ямальской спортсменки Полины Плюсниной, бронза досталась свердловчанке Тамаре Дербушевой.

Тюменка Ульяна Нигматуллина финишировала шестой.

Второй этап чемпиона России по биатлону проходит с 13 по 16 марта. Всего около 300 биатлонистов примут в нем участие.

Подробная программа стартов представлена на сайте ЦСП Тюменской области.

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# биатлон , чемпионат России

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