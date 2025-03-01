Белорусская биатлонистка победила в суперспринте чемпионата России в Тюмени
Участница сборной Беларуси Анна Сола стала победителем суперспринта на чемпионате России по биатлону в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 13 марта.
По информации Союза биатлонистов России, второе место у ямальской спортсменки Полины Плюсниной, бронза досталась свердловчанке Тамаре Дербушевой.
Тюменка Ульяна Нигматуллина финишировала шестой.
Второй этап чемпиона России по биатлону проходит с 13 по 16 марта. Всего около 300 биатлонистов примут в нем участие.
Подробная программа стартов представлена на сайте ЦСП Тюменской области.