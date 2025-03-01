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Тюменский "Речной порт" признан лучшим проектом редевелопмента в России

Общество, 14:37 13 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Район "Речной порт" Тюмени признан лучшим проектом редевелопмента нежилой застройки в России. Это стало известно по итогам федеральной премии "ТОП ЖК" в рамках Российской строительной недели, сообщает пресс-служба девелоперской компании "Брусника".

Всего в конкурсе участвовали более тысячи комплексов от 612 девелоперов.

Речпорт находится в историческом центре Тюмени, на территории бывшего порта. Некогда процветающее предприятие стало примером увядания производственной территории и в 2010 году было принято решение о реновации. К реализации проекта "Брусника" приступила в 2019 году.

При создании концепции архитекторы вдохновлялись районами Хафен Сити в Гамбурге и Нордхавн в Копенгагене. В основу заложили две ключевые идеи: сохранение идентичности и "возвращение" городу реки.

Подчеркнуть локальную идентичность и сохранить дух места помогают артефакты и достопримечательности, которые застройщик бережно вписывает в концепцию района. Старые портальные краны станут арт-объектами, а памятники архитектуры сформируют исторический квартал, насыщенный современными функциями. Один объект — первую городскую электростанцию — "Брусника" и предприниматель-реставратор Сергей Вобликов уже реконструировали.

В районе появится протяжённая набережная. Она будет разделена на функциональные блоки: природный, индустриальный и городской. Здесь спроектированы детская площадка с водными игровыми объектами, футбольная и баскетбольная площадки, велодорожки, настольный теннис и зона воркаута.

В будущем в районе "Речного порта" город планирует построить велопешеходный мост, который соединит центр Тюмени с Зарекой. Его проект разработают "Брусника" и "Страна Девелопмент".

Напомним, во время пресс-тура журналистам рассказали, что в особняке тобольского купца первой гильдии, владельца судостроительного завода, ряда фабрик и пристаней в Тюмени Михаила Плотникова по ул. Госпаровской, 29 расположится бутик-отель, ресторан итальянской кухни "Пираскафо" и теплица. Это один из объектов исторического квартала Речпорта. Его реставрацией займется ООО "Капиталстройинвест".

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# Брусника , девелопмент

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