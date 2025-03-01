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Фотогалерея: в Тюмени чествовали работников ЖКХ

Общество, 10:35 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десятки работников жилищно-коммунального хозяйства Тюмени отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами департамента ЖКХ Тюменской области, администрации Тюмени, городской думы.

Награждение лучших представителей отрасли прошло на торжественном мероприятии "ЖКХ – на благо людей, города, всей страны" ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в администрации Тюмени. Он отмечается в стране 15 марта.

Директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев и глава города Максим Афанасьев отметили высокую значимость труда каждого работника для развития территорий. Выразили признательность и благодарность за вклад в жизнь и процветание города и региона.

Всего в Тюменской области в сфере ЖКХ трудятся более 40 тыс. человек. Обеспечением населения региона теплом, светом, газом и другими ресурсами занимается 600 компаний.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# департамент ЖКХ , ЖКХ , Максим Афанасьев , Семен Тегенцев

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