Фотогалерея: в Тюмени чествовали работников ЖКХ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десятки работников жилищно-коммунального хозяйства Тюмени отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами департамента ЖКХ Тюменской области, администрации Тюмени, городской думы.

Награждение лучших представителей отрасли прошло на торжественном мероприятии "ЖКХ – на благо людей, города, всей страны" ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в администрации Тюмени. Он отмечается в стране 15 марта.

Директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев и глава города Максим Афанасьев отметили высокую значимость труда каждого работника для развития территорий. Выразили признательность и благодарность за вклад в жизнь и процветание города и региона.

Всего в Тюменской области в сфере ЖКХ трудятся более 40 тыс. человек. Обеспечением населения региона теплом, светом, газом и другими ресурсами занимается 600 компаний.

Анжела Лебедева