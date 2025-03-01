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В массовом ДТП с пассажирским автобусом на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб водитель

Происшествия, 10:02 14 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на 218 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск утром 14 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, на дороге развернуло автобус Yutong, в котором ехали 29 пассажиров. Произошло столкновение с автомобилем "Газель Next".

В автомобили спецслужб, прибывших на место аварии, въехал большегруз Scania, его водитель не смог вовремя затормозить.

В ДТП погиб 44-летний водитель "Газели", житель Тюмени. Ранения получили трое пассажиров автобуса. Повреждены две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС.

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Движение на данном участке осуществляется в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют потоки транспорта. С обоих направлений наблюдается затор.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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