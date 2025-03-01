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Более тысячи танцоров приедут в Тюмень на конкурс "Серебряные крылышки"

Спорт, 18:59 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более тысячи танцоров приедут в Тюмень на XII Открытый всероссийский конкурс хореографических коллективов и солистов на приз народного артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН Бориса Санкина "Серебряные крылышки". Состязание пройдет в ДТиС "Пионер" 15 и 16 марта.

Ребята от 5 до 25 лет приедут из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Сургута, Асбеста, Тавды, Ярково, Большого Сорокино и других населенных пунктов.

В этом году конкурсная программа пройдет по следующим направлениям: детский танец, народный танец, стилизованный народный танец, эстрадный танец, современный танец, уличные танцы, классический танец, спортивный бальный танец (ансамбль), "Танцевальная мозаика", "Танцевальное шоу". Кроме того, участники представят новую – студенческую номинацию, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Оценивать мастерство участников будут ведущие специалисты в области хореографического искусства Тюмени и Екатеринбурга.

"Из года в год на конкурс приезжают творческие, одаренные, талантливые ребята. Хочется, чтобы каждый получил удовольствие от участия в нашем проекте", – заключила исполнительный директор конкурса Виолетта Краснопеева.

Конкурсный просмотр начнется с 9 часов 15 марта. 16 марта в 10 часов пройдут мастер-классы от экспертов, в 12 часов - круглый стол с руководителями коллективов и членами жюри. На 14 часов запланированы гала-концерт и награждение победителей.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 0+

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# танцы , хореография

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