Занятия по снятию стресса и другие активности проведут для семей ветеранов СВО в Тюмени
Для 20 семей ветеранов СВО проведут мастер-классы и досуговые мероприятия на базе центра "Алые паруса" 15 и 16 марта. Мероприятия пройдут в рамках проекта "СВОя гармония", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Для участников проведут практические занятия по снятию стресса и активности, направленные на сплочение членов семьи. Добавим, проект "СВОя гармония" реализуется при поддержке гранта главы Тюмени. Организаторы: Фонд поддержки социальных инициатив Тюмени совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества".