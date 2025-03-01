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Занятия по снятию стресса и другие активности проведут для семей ветеранов СВО в Тюмени

Общество, 17:32 14 марта 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Для 20 семей ветеранов СВО проведут мастер-классы и досуговые мероприятия на базе центра "Алые паруса" 15 и 16 марта. Мероприятия пройдут в рамках проекта "СВОя гармония", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для участников проведут практические занятия по снятию стресса и активности, направленные на сплочение членов семьи. Добавим, проект "СВОя гармония" реализуется при поддержке гранта главы Тюмени. Организаторы: Фонд поддержки социальных инициатив Тюмени совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества".

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# поддержка , СВО

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