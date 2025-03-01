В Тюмени проходит международная онлайн-школа экспертов в области науки, технологий и инноваций

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая международная онлайн-школа экспертов в области науки, технологий и инноваций "Interscience Network" (INet) стартовала на базе Тюменского индустриального университета. Молодые преподаватели и исследователи из вузов России, Нигерии, Сербии, Китая, Вьетнама и Колумбии будут читать лекции по восьми образовательным модулям в течение двух месяцев, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Международная школа INet – это площадка для обмена межотраслевыми знаниями, нацеленная на расширение сети профессиональных контактов с опорой на концепцию мышления роста, – рассказала координатор проекта, главный специалист Управления международного сотрудничества ТИУ Елена Устюгова. – Эксперты четырех континентов представят свои точки зрения в поисках инновационных решений с целью развития комплексного понимания сложных задач и путей их решения. Участники получат представление о подходах и технологиях научных школ разных стран".

В команду международных экспертов школы INet вошли выпускники проекта "Летний институт – 2024", реализованного по инициативе Минобрнауки России на базе ТИУ. Слушателями стали студенты из стран: Шри-Ланка, Россия, Филиппины, Ирак, Туркменистан и Узбекистан. Все они обучаются на старших курсах технических направлений подготовки и владеют английским языком.

В программе школы модули, связанные с разработкой месторождений, бурением, нефтехимией, методами повышения нефтеотдачи, организационной этикой и другим. Партнерами ТИУ в проведении школы стали Университет Ковенанта (Нигерия), Китайский нефтяной университет, Белградский университет, Национальный университет Колумбии, Ханойский университет горного дела и геологии.

По завершению обучения участники, посетившие не менее 80 % лекций и успешно прошедшие проверочные онлайн-тесты, получат сертификаты Международной онлайн-школы экспертов в области науки, технологий и инноваций "Interscience Network".