Жителей Тюменской области предупредили о мошеннической схеме с ошибочными посылками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на треть выросло количество случаев мошенничества, связанных с ошибочным получением несуществующих посылок. Злоумышленники от имени транспортной компании и получателя бандероли просят оплатить стоимость посылки, или таможенный сбор за нее, предупреждает пресс-служба ВТБ.

После перевода денег или оплаты по QR-коду мошенники сразу исчезают. На самом деле никакой посылки не существует – это всё часть продуманной мошеннической схемы.

Мошенники работают командой, где каждый выполняет роль в схеме обмана. Один представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. Он сообщает о поступлении посылки на имя жертвы и необходимости срочного выкупа и оплаты таможенных сборов. Далее подключается сообщник, который выдаёт себя за "настоящего получателя" посылки. Он убеждает жертву не только получить за него посылку, но и оплатить несуществующие сборы, угрожая штрафами от таможни и проблемами с правоохранительными органами. Мошенник обещает вернуть все деньги в момент передачи бандероли.

Напарник в роли получателя бандероли, по словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрия Ревякина, появляется, чтобы окончательно убедить жертву в реальности происходящего.

"Все их обещания вернуть деньги, угрозы о штрафах – не более чем манипуляция, чтобы выманить у человека деньги. Если вам звонят с подобными историями, лучше всего прекратить общение и обратиться в официальные службы для проверки информации. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников", — подчеркнул Дмитрий Ревякин.