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Предупреждение межнациональных конфликтов обсудили на совете при полпреде в УФО

Политика, 17:01 14 марта 2025

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Предупреждение межнациональных конфликтов - центральная тема Совета по вопросам местного самоуправления под председательством полномочного представителя президента РФ в УФО Артёма Жоги. В нем участвовали заместители начальника управления президента России по внутренней политике Анатолий Вылегжанин и Евгений Грачёв, представители органов власти регионов УФО, главы почти 50 муниципалитетов.

"Политика в области межнациональных отношений должна быть системной и охватывать все уровни власти, в том числе и муниципальный. На уровне муниципалитетов приняты соответствующие программы профилактики, однако в них есть системные недостатки: в ряде регионов есть проблемы с их финансированием, в планах нередко присутствуют нецелевые мероприятия. Эти вопросы требуют доработки. Реализация планов должна отвечать текущим острым вызовам, улучшать ситуацию, а не идти параллельно реальной жизни", – подчеркнул Жога.

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Особый акцент, по его словам, необходимо сделать на подрастающем поколении. Школам нужна помощь всех уровней власти для эффективной адаптации детей мигрантов. Важная задача также связана с адаптацией и контролем трудовых мигрантов. Эта работа не будет эффективна без включения в нее работодателей, использующих иностранную рабочую силу.

Также в рамках Совета обсуждались основные направлениях развития местного самоуправления. В 2025 году в этой сфере произойдут значительные изменения, связанные с принятием федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Полпред акцентировал, что новые законодательные нормы закрепят чёткое разграничение полномочий между муниципалитетами и регионом, что сделает их работу более прозрачной для населения.

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# Артем Жога , полпред президента в УФО

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