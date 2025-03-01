Тюменские спасатели: весенний лед опасен для жизни
Риск происшествий на водоемах увеличивается с наступлением весны и началом таяния льда. Спасатели предупреждают жителей Тюменской области о последствиях.
"Под лучами солнца лёд становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на поверхность водоёмов крайне опасно. Однако, некоторые пренебрегают мерами безопасности, подвергая свою жизнь риску. Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте - сообщите об этом по номеру 112", - рассказали в ГУ МЧС Тюменской области.