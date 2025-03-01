  • 15 марта 202515.03.2025суббота
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер южный

Тюменские спасатели: весенний лед опасен для жизни

Общество, 16:07 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Риск происшествий на водоемах увеличивается с наступлением весны и началом таяния льда. Спасатели предупреждают жителей Тюменской области о последствиях.

"Под лучами солнца лёд становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на поверхность водоёмов крайне опасно. Однако, некоторые пренебрегают мерами безопасности, подвергая свою жизнь риску. Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте - сообщите об этом по номеру 112", - рассказали в ГУ МЧС Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , лед

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:40 15.03.2025Владимир Якушев: регионам дано право устанавливать уровни местного самоуправления
17:13 15.03.2025Функционал суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" расширили
16:48 15.03.2025Тюменцам разъяснили способы профилактики вирусного гепатита С
16:07 15.03.2025Тюменские спасатели: весенний лед опасен для жизни

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора