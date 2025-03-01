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Александр Рамм с тюменскими музыкантами исполнил музыку военных лет Николая Мясковского

Общество, 19:21 15 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Концерт для виолончели композитора-симфониста Николая Мясковского, написанный в 1944 году, исполнил известный музыкант Александр Рамм с Тюменским филармоническим оркестром в филармонии 15 марта.

К этому событию готовились с большим трепетом, подчеркнул на пресс-подходе перед выступлением главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник. Проведение концерта запланировали еще во время прошлого приезда Александра Рамма в областную столицу в 2023 году. Сразу определили дату, с тех пор она не менялась, событие стояло в плане почти год.

“Когда есть замечательный солист с огромным репертуаром, в котором есть и концерты Николая Мясковского, нельзя не использовать этот замечательный шанс. Тем более на юбилейном концерте, посвященном филармонии, и на фестивале Дениса Мацуева, у меня возникло удивительное ощущение: между солистом и дирижером не нужны были дополнительные слова, которые объясняют музыку. Это либо есть, либо нет. Ощущение возникает на сцене, когда ты идешь по музыке, по фразе, и понимаешь, что все сходится с солистом абсолютно органично. Именно так получается у меня с Александром”, – поделился главный главный дирижер Тюменского филармонического оркестра.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Александр Рамм не скрывал, что испытывал волнение перед концертом. Для виолончелиста важно донести заложенное композитором в музыку, которую играют крайне редко. Он напомнил, что концерт написан в 1944-1945 годах. Александр Рамм считает, что это сочинение стоит особняком в творчестве Мясковского. В первом отделении музыканты исполнили “Патетическую увертюру”.

“Эта музыка является личным высказыванием композитора на все ужасы Великой Отечественной войны. И моя мама называла это сочинение военным реквиемом. Я это очень остро чувствую. Николай Яковлевич Мясковский – интровертный композитор. В концерте он высказывался достаточно открыто и эмоционально”, – считает Александр Рамм.

Отметим, с Тюменским филармоническим оркестром виолончелист знаком давно. По словам музыканта, первый его приезд в областную столицу состоялся, когда здесь еще не был сформирован этот коллектив.

“С момента создания Тюменского филармонического оркестра я регулярно принимаю участие в концертах. Можно сказать, мы уже близкие друзья. С этим коллективом я чувствую то, что называют химией”, – добавил виолончелист.

Отдельно он отметил теплоту и душевность, которые исходят от тюменских слушателей.

Уже сейчас есть планы о будущем выступлении тюменских музыкантов с Александром Раммом. Оно состоится через сезон. Как отметил Юрий Медяник, речь идет не только о концерте, но интригу раскрывать не стал.

Инна Пахомова

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# концерт , музыка , Тюменская филармония , Юрий Медяник

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