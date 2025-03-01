Травматологи Тюмени восстановили пациенту ногу, раздробленную мотокультиватором

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ногу, раздробленную мотокультиватором, восстановили у мужчины травматологи Областной клинической больницы №2 в Тюмени. Конечность попала во вращающийся механизм и ее "намотало" на плуг, сообщает медучреждение.

"Команда травматологов ОКБ №2 провела оперативное вмешательство в несколько этапов. Во-первых, специалисты выполнили первичную хирургическую обработку ран, так как перелом был открытым. Во-вторых, произвели репозицию костных отломком, то есть их анатомически правильно сопоставили и зафиксировали аппаратом Илизарова", - рассказал врач-травматолог-ортопед ОКБ №2 Вусал Мамедов.

В течении нескольких месяцев у пациента проходил процесс заживления, после чего аппарат Илизарова сняли и мужчину направили на реабилитацию. Сейчас он чувствует себя отлично и имеет возможность ходить.