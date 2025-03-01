Тысячи жителей Тюменской области занимаются скандинавской ходьбой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тысячи жителей Тюменской области занимаются скандинавской ходьбой. Занятия с инструкторами доступны и по другим видам спорта. Самая большая команда – в спортивной школе № 2 Тюмени.

"У нас 16 инструкторов заняты такой деятельностью. Это самое большое количество среди спортивных школ региона. В других – по семь-восемь специалистов. Работаем с детьми, в том числе с трудными подростками, взрослыми, пенсионерами, людьми с ограничениями здоровья. Популярны такие направления, как фитнес, стретчинг, йога, пилатес, танцы, общая физическая подготовка. И, конечно, скандинавская ходьба, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" ведущий специалист школы Ирина Сидорова.

На тренировки к организаторам только одной спортшколы № 2 ходят более 2,5 тысячи человек. Ежемесячно проводят около одной тыс. часов тренировок. Перед инструкторами стоит конкретная задача: физкультурой и спортом должны заниматься не менее 70 % населения. К этой цели тренеры движутся с задором и радостью.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" реализуются программы "Спорт во дворе", "Лето на даче с физкультурой", "Дворовый фитнес", "Спортивный инструктор".

В Тюмени расписание занятий можно найти на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике; на портале "Тюмень – наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор".

Отметим, в Ишиме 18 инструкторов проводят тренировки по футболу, баскетболу, волейболу, бегу, настольному теннису, шахматам, бадминтону, воркауту, скандинавской ходьбе, ОФП. Информация о работе площадок размещена на сайте МАУ "ИГ СОК "Центральный" и сайте центра молодежи.

В Тобольске работу по месту жительства выполняют 98 инструкторов. Информация о площадках размещена на сайте департамента физической культуры и спорта города Тобольска.