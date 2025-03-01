12 пьяных водителей задержали в Тюменской области в ночь на воскресенье

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

12 пьяных водителей задержали на дорогах Тюменской области в ночь на воскресенье. Они возвращались пьяными из саун, селяне ездили за добавкой. Исход один - лишение права управления транспортом за вождение под воздействием алкоголя и наркотиков, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Ситуация с пьяным вождением в выходные дни пока не удалось переломить. Эти выходные не стали исключением, личный состав Госавтоинспекции региона нацелен на выявление нетрезвых участников движения за рулем: прошли рейды и проверки на тех участках дорог, где случались ДТП с водителями в состоянии опьянения, - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

На ул. Монтажников Тюмени инспекторы остановили 41-летнего водителя. Показания алкотестера составили 0,88 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили административный материал за пьяное вождение, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

На ул. Мельникайте 23-летний водитель "продул" алкотестер по нулям, но отказался проходить освидетельствование на наркотическое опьянение в наркодиспансере. На него также составили материал за отказ, автомобиль находится на спецстоянке.

46-летнего пьяного водителя задержали полицейские в с. Окуневском Омутинского района. Показания алкотестера составили 1,14 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что пил водку, поехал за добавкой. Машина на стоянке, материал за пьяное вождение в отношении селянина направили в суд.

Госавтоинспекция призывает жителей Тюменской области к трезвому вождению. А так же беречь себя и окружающих людей.