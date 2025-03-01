Нутрициолог из Тюмени рассказала про признаки настоящей молочной продукции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Про признаки настоящей молочной продукции рассказала нутрициолог из Тюмени. Натуральное молоко должно содержать только молоко. Если в составе указаны сухой его вариант, растительные масла, стабилизаторы или консерванты, это говорит о фальсификации продукта.

Натуральное молоко имеет слегка кремовый оттенок и однородную структуру. Ультрапастеризованное может быть более жидким, но не должно напоминать воду, подчеркнула нутрициолог Татьяна Весна.

"Производители иногда добавляют в молочные продукты растительные жиры, загустители и химические консерванты, чтобы снизить себестоимость. Выявить их поможет простой домашний тест на крахмал. Для этого нужно добавить капельку йода в продукт: если жидкость стала синей, значит, вы столкнулись с подделкой. Кроме того, натуральное молоко при охлаждении может образовывать легкий слой жира на поверхности. Если этого не происходит, возможно, его заменили растительными компонентами", - уточнила нутрициолог.

Также стоит обратить внимание консистенцию молока при взбивании: натуральное даст плотную пену, которая держится некоторое время, в то время как у фальсифицированного продукта ее не будет, пишет МегаТюмень.