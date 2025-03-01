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Тюменский лыжник Александр Терентьев победил в спринте Кубка России

Губернатор, 16:57 16 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменский спортсмен Александр Терентьев победил в спринте классическим стилем Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Ещё одно событие — смешанной эстафетой закончился тюменский этап Чемпионата России по биатлону. Следующие старты пройдут в Увате 19 марта. Сегодня наблюдал гонки лично, получил много ярких и незабываемых эмоций. Искренне благодарен всем участникам за великолепное шоу", - поделился Александр Моор.

Глава региона предложил вспомнить в ролике, как проходила смешанная эстафета и поделился фотографиями с этого яркого события, они размещены на странице "ВКонтакте".

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# Александр Моор , биатлон , лыжные гонки

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