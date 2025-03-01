  • 16 марта 202516.03.2025воскресенье
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер северный

Более 15 тысяч человек посетили Чемпионат России по биатлону в Тюмени

Губернатор, 14:39 16 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 15 тыс. человек посетили Чемпионат России по биатлону в Тюмени за три дня. География – самая обширная, на трибунах были даже болельщики из Крыма, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

﻿

"Полные трибуны болельщиков, море положительных эмоций, яркие спортивные баталии – это всё наш тюменский этап чемпионата России по биатлону. Сегодня спортсмены бежали смешанную эстафету. Победила команда сборной Беларуси. Вторая на финише – Московская область, третьей пришла свердловская дружина. Поздравляю!", - уточняется в сообщении.

﻿

Глава региона поблагодарил биатлонистов за положительные эмоции и красивую борьбу, а болельщиков - за верность и поддержку спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , биатлон , Жемчужина Сибири

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 16.03.2025Более 15 тысяч человек посетили Чемпионат России по биатлону в Тюмени
09:03 16.03.2025Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем работников ЖКХ
13:07 15.03.2025Пострадавший во время взрыва газа в Тобольске ребенок умер в ожоговом центре
10:08 15.03.2025НОВАТЭК окажет поддержку региону в создании Межуниверситетского кампуса в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора