Более 15 тысяч человек посетили Чемпионат России по биатлону в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 15 тыс. человек посетили Чемпионат России по биатлону в Тюмени за три дня. География – самая обширная, на трибунах были даже болельщики из Крыма, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Полные трибуны болельщиков, море положительных эмоций, яркие спортивные баталии – это всё наш тюменский этап чемпионата России по биатлону. Сегодня спортсмены бежали смешанную эстафету. Победила команда сборной Беларуси. Вторая на финише – Московская область, третьей пришла свердловская дружина. Поздравляю!", - уточняется в сообщении.

Глава региона поблагодарил биатлонистов за положительные эмоции и красивую борьбу, а болельщиков - за верность и поддержку спорта.