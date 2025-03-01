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Тюменцы завоевали призовые места на "Кубке Защитников Отечества"

Общество, 18:54 16 марта 2025

региональное отделение фонда "Защитники Отечества" | Фото: региональное отделение фонда "Защитники Отечества"

Ветераны СВО из Тюменской области завоевали призовые места на первом Всероссийском "Кубке Защитников Отечества по зимним видам спорта. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Артур Милованов завоевал серебряную медаль, показав безупречную стрельбу без единого промаха. Всего лишь 12,9 секунды отделили его от золота.

Жанайдар Дюсембаев взял бронзу. Несмотря на один промах, он продемонстрировал отличную лыжную гонку и невероятную силу воли. Отставание от лидера всего 16,1 секунды.

Николай Ларков показал высокий уровень мастерства, но, к сожалению, его подвела сломавшаяся лыжная палка, он занял пятое место.

17 марта Семен Аполонов выступит в дисциплине "горные лыжи".

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# ветераны , СВО , соревнования

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