26 команд выступят на областном фестивале ГТО в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени

Областной фестиваль Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" состоится в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 22 и 23 марта. На старт выйдут 26 команд муниципальных образований региона, сообщили в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участников ждут четыре этапа испытаний в формате гонки ГТО. В первый день атлетам предстоит бег на 200 м и силовое испытание. Для мужчин – подтягивание на высокой перекладине, для женщин – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.

Во второй соревновательный день участники преодолеют силовую и классическую гонки ГТО. Во всех испытаниях спортсменам нужно выполнить определенное количество повторений за максимально короткое время. В зачет личных и командных результатов пойдет суммарное время всех пройденных этапов с учетом штрафного времени, полученного за ошибки при выполнении.

22 марта прохождение спортивной программы фестиваля запланировано на 15 часов, 23 марта начало в 9 часов 30 минут. Торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет в 14 часов 30 минут.

В формате гонки областной фестиваль ГТО пройдет в Тюменской области во второй раз. Команды представят трое мужчин и три женщины возрастных ступеней 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет. Сильнейшие получат возможность представить Тюменскую область в финале Всероссийского фестиваля ГТО.