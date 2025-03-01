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Один подросток погиб, двое получили травмы в столкновении автомобиля и питбайка в Тюменской области

Происшествия, 12:36 17 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летний пассажир питбайка погиб в вечернем ДТП на 2 км автодороги к с. Чикча 16 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобиль "Жигули" наехал на питбайк, ехавший в попутном направлении. За рулем машины и питбайка находились подростки 17-ти и 16-ти лет. Оба доставлены в больницу.

Установлено, что родители подростков знали, что их дети поехали кататься. 16-летний школьник поехал к другу, мама водителя "Жигулей" разрешила сыну покататься на автомобиле.

Вместе с педагогами автоинспекторы проведут дополнительные уроки безопасности в Чикчинской школе и в колледже, где обучается несовершеннолетний водитель автомобиля.

Также Госавтоинспекция предложит провести встречу для граждан - это поможет удержать других детей от опасного вождения без прав и спасти их жизни.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , подростки

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