Завод "Орион" и музей лошадей посетят предприниматели во время инвесттура по Тюменскому району
Инвестиционный тур по Тюменскому району пройдет 1 апреля. В программу вошли: завод по производству проволочных изделий — ООО "Орион", здание бывшего Текутьевского училища, Ембаевский сельский музей и музей русских пород лошадей "Хутор", сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.
Для участников организуют нетворкинг, бизнес-разборы от экспертов проекта "Капитаны бизнеса", представителей органов власти, единой инвесткоманды региона.
Регистрация для участия по ссылке.