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Завод "Орион" и музей лошадей посетят предприниматели во время инвесттура по Тюменскому району

Экономика, 09:29 19 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционный тур по Тюменскому району пройдет 1 апреля. В программу вошли: завод по производству проволочных изделий — ООО "Орион", здание бывшего Текутьевского училища, Ембаевский сельский музей и музей русских пород лошадей "Хутор", сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Для участников организуют нетворкинг, бизнес-разборы от экспертов проекта "Капитаны бизнеса", представителей органов власти, единой инвесткоманды региона.

Регистрация для участия по ссылке.

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# инвестиционное агентство Тюменской области

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