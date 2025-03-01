Укрепление рубля повлияло на интерес тюменцев к заграничным поездкам

| Фото: пресс-служба МегаФона | Фото: пресс-служба МегаФона

Существенное укрепление рубля – почти 15% с начала года, по данным Центробанка России – привело к резкому росту спроса на отдых за границей. В Тюменской области во второй половине февраля увеличился не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров – на 18% в сравнении с показателями за 1-12 февраля. Выросла и глубина продаж — сейчас тюменцы бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и эксперты сервиса "Слетать.ру" после изучения обезличенных данных.

Традиционно с января по апрель пользователи активно просматривают сайты туроператоров и агрегаторов путешествий. Однако, по наблюдениям аналитиков, во второй половине февраля интенсивность просмотров тюменцами таких ресурсов увеличилось на 35%. Интересно, что первый пик продаж в феврале пришелся на 14 число, что можно объяснить не только Днем всех влюбленных, но и дневным снижением курса доллара почти на 5%.

"Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой", — рассказала Любовь Воронина, руководитель международных проектов "Слетать.ру".

В Тюменской области во второй половине февраля вырос спрос на отдых в Египте и Турции, на эти страны приходится более 50% от общего количества заявок. На туры в ОАЭ и Шри-Ланка — по 15%. В число наиболее интересных тюменцам стран вошли также Таиланд и Абхазия.

Наиболее активно планируют отдых жители региона в возрасте 35 – 44 лет, на их долю в феврале пришлось 46% всего регионального трафика. Чаще всего выбором страны для поездки озадачены женщины, они составили 58% аудитории. Однако среди подростков и пенсионеров значительно активнее были мужчины. Примечательно, что в обозначенный период юные тюменцы от 14 до 17 лет в 2,4 раза увеличили активность на площадках по подбору туров, а взрослые пользователи, старше 65 лет – в 3,6 раза. Однако, в целом доля этих категорий на подобных ресурсах не превышает 1%.

В целом по России больше всего вырос спрос на отдых в Китае (в 4,7 раза) и Вьетнаме (в 7 раз). Однако доля этих стран в общем объеме продаж все еще незначительна — по 2%. Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68%, Турцию — на 54%, Мальдивы — на 49%. При этом доля стран от общего числа бронирований составила 22% для Египта, 21% для Турции, 13% для Таиланда, 10% для ОАЭ. Годом ранее Турция возглавляла этот рейтинг, опережая Египет всего на 0,5%.

Исходя из данных о совершенных бронированиях, чаще летать на отдых, россияне будут из аэропортов Москвы (43.4%), Санкт-Петербурга (9.4%), Екатеринбурга (5.8%), Казани (2.7%) и Самары (2%).

"Экспертиза МегаФона в BigData позволяет нашим корпоративным клиентам выявлять новые тренды и вносить коррективы в свои бизнес-процессы. При этом анализ изменения трафика посещаемости интернет-ресурсов, профиля аудитории сайтов и структура интересов потребителя помогает бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения опираясь на аналитические данные", — говорит директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель.