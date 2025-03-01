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На 18 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск ограничено движение из-за массового ДТП

Происшествия, 09:18 19 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовое ДТП произошло на 18 км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в направлении Тобольска утром 19 марта. Сейчас движение здесь идет только по правой полосе, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель ВАЗ 2114 не убедился в безопасности маневра при перестроении, в итоге произошло столкновение с автомобилем "Лада Ларгус". После этого ВАЗ2114 отбросило на грузовик. В результате пострадал 34-летний водитель ВАЗа, он доставлен в больницу, сообщает областная Госавтоинспекция.

В условиях снегопада специалисты советуют тюменцам быть максимально осторожными за рулем, выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров.

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# ДТП , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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