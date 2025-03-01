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В Тюмени пройдет первенство Вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой

Спорт, 08:14 20 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Первенство Вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой среди довузовских образовательных организаций Минобороны пройдет на ледовой арене Тюменского президентского кадетского училища с 23 марта. Участие примут 15 команд из Омска, Перми, Уссурийска, Екатеринбурга и других городов.

Торжественное открытие состоится 24 марта в актовом зале училища. С приветственным словом выступят глава Тюмени Максим Афанасьев, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, руководство тюменского училища и другие приглашенные гости.

Сами состязания стартуют с 23 марта. Ребят с 8 по 11 классы с 2010 года рождения и старше поделят в отборочном этапе на четыре группы. Финальные игры за первое-восьмое места намечены на 29 марта.

Напомним, что в прошлом году старшая сборная Тюменского ПКУ заняла 1 место, младшая - 2 место.

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# Тюменское президентское кадетское училище , хоккей

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