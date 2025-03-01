Жительница Заводоуковска отправится на четыре года в колонию за нападение с ножом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заводоуковский районный суд вынес приговор 40-летней жительнице за нападение с ножом.

Согласно материалам, женщина в компании потерпевшего и его знакомого распивала спиртные напитки. После ухода гостя мужчина стал до нее домогаться, что и послужило поводом для преступления. Потерпевший получил три ранения: в области плеча, бедра и грудной клетки. Травмы оказались легкими, его здоровью ничего не угрожало.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину, принесла потерпевшему извинения и попросила прощения. В ответ он заявил, что претензий не имеет, а о причинах нападения и вовсе забыл, так как был сильно пьян.

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы четыре с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.