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В тюменском гипермаркете возникло задымление

Происшествия, 17:37 19 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание в светильнике произошло в гипермакете на ул. Широтной в Тюмени 19 марта. Из-за этого возникло задымление.

Ранее в социальных сетях начала появляться информация о сильном задымлении в здании. Сообщалось, что посетители покидали помещение. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили информацию о вызове. Он поступил в 16 часов 34 минуты.

"Наши подразделения реагировали на вызов, но не включались в работу. Ликвидация произошла до прибытия", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Инна Пахомова

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# гипермаркет , ГУ МЧС России по Тюменской области , задымление

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