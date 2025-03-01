В Тюменской области усилят защиту популяции рыбы в период нереста

| Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

Защиту популяции рыбы в период нереста усилят в Тюменской области. Об этом договорились региональные управление Росрыболовства с Госохотдепартаментом и хуторским казачьим обществом "Казанское".

Как сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, участники проведут совместные выездные обследования и будут обмениваться информацией о выявленных правонарушениях и преступлениях.

Объединение усилий позволит более эффективно бороться с браконьерством, сохранять рыбные запасы и обеспечит устойчивое развитие рыболовства в регионе.