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В Тюменской области усилят защиту популяции рыбы в период нереста

Общество, 13:49 21 марта 2025

Нижнеобское ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

Защиту популяции рыбы в период нереста усилят в Тюменской области. Об этом договорились региональные управление Росрыболовства с Госохотдепартаментом и хуторским казачьим обществом "Казанское".

Как сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, участники проведут совместные выездные обследования и будут обмениваться информацией о выявленных правонарушениях и преступлениях.

Объединение усилий позволит более эффективно бороться с браконьерством, сохранять рыбные запасы и обеспечит устойчивое развитие рыболовства в регионе.

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# нерест , Росрыболовство

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