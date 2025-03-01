Более 3 млрд рублей имущественных вычетов получат 55 тысяч жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3 млрд рублей имущественных налоговых вычетов получат 55 тыс. жителей Тюменской области. Это наиболее востребованный вид вычетов. Оформляют его на расходы по покупке жилья и процентам займов на такое приобретение.

Как пояснили в управлении ФНС России по Тюменской области, всего в 2025 г. жители региона подали 88,6 тыс. деклараций, 90 % из них - на получение различных видов вычетов.

В 2025 году есть несколько особенностей. Так, социальные налоговые вычеты по расходам на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, ДМС, негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, медицинских и образовательных услуг можно получить на основании справки по унифицированной форме.

"Она является единственным и обязательным документом, подтверждающим фактические расходы налогоплательщика за оказанные услуги, заменяющим все документы на вычет, предусмотренные ранее - договор, платежные документы и другие", - уточнили налоговики.

Если у организации, оказывающей услуги - клиники, учебного заведения, страховой организации - налажено электронное взаимодействие с налоговыми органами, то с согласия налогоплательщика, по его заявлению, они напрямую направляют сведения о расходах.

Увидеть такие сведения в личном кабинете можно по окончании налогового периода, не позднее 20 марта следующего года или не позднее 20 рабочих дней, если сведения предоставлены после 25 февраля. Там же налоговый орган размещает и предзаполненное заявление, в котором надо только указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств и завизировать его электронной подписью.

Размер социального вычета по совокупности расходов за обучение, медицинские услуги, приобретение лекарств, физкультурно-оздоровительные, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и другие увеличен со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

На обучение детей и подопечных предельная величина увеличена с 50 тыс. до 110 тыс. рублей на каждого ребенка в совокупности на обоих родителей.

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Оксана Корнеенкова