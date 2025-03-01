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Роль института наставничества укрепляют в Тюменской области

Политика, 16:49 20 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области расширен перечень видов деятельности, осуществляемых некоммерческими организациями, для признания их социально ориентированными. Соответствующие изменения в региональный закон о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области внесен на очередном заседании Тюменской областной думы 20 марта.

Согласно законопроекту социально ориентированными признаются некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность по наставничеству в социальной сфере. Эти изменения дают право НКО получать господдержку.

Наставничество в социальной сфере включает в себя виды деятельности, направленные на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и на оказание помощи людям в их развитии и самореализации, а также на улучшение их качества жизни. К таким видам деятельности можно отнести помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в социальной адаптации и интеграции в общество, поддержку людей, переживших насилие или травму, восстановление здоровья и благополучия, обучение навыкам самопомощи и управления стрессом, содействие в получении образования и повышении квалификации, развитие социальных навыков и коммуникативных способностей и другие виды деятельности.

Внесенные поправки, по словам заместителя председателя Тюменской областной думы Натальи Шевчик, совершенно на другой правовой основе укрепляют институт наставничества в Тюменской области.

"Инициативы, которые сегодня возникают у некоммерческого сектора как раз позволяют предоставить дополнительные услуги нашему населению, - отметила она. – Эти виды помощи могут также оказываться в рамках наставничества. Мы видим как сегодня в условиях СВО, а мы много общаемся и с женами участников СВО и с ними самими, есть большой перечень вопросов, когда им необходим наставник. Мы можем смело сказать, что сегодня все больше необходим диалог наставников с людьми, которые в этом нуждаются. И не только в диалоге, но еще и в финансировании некоторых видов помощи".

Борис Олейник

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# наставничество , Наталья Шевчик , областная дума

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