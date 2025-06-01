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Гости "Ребячьей республики" узнали о политическом устройстве Тюменской области

Политика, 16:51 20 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередной парламентский урок на тему устройства власти в регионе, депутатской работы провели председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, глава регисполкома "Единой России" Ольга Швецова и председатель Общественной молодежной палаты при облдуме Екатерина Мокина в "Ребячьей республике".

Участниками стали юные тюменцы, а также отдыхающие из Ямала и Югры. Ольга Швецова поделилась практикой продвижения социальных вопросов, в том числе об увеличении средств на содержание собак-проводников.

Екатерина Мокина рассказала детям о проектах ОМП, законотворческой деятельности членов палаты, участии их в избирательных кампаниях и волонтерской работе. Слушателей пригласили в будущем присоединиться к молодежному парламенту, участвовать в его проектах, таких как "Политическая кухня", "Моя законотворческая инициатива" и других, сообщает региональные отделение "Единой России".

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# законотворчество , облдума , Ребячья республика

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